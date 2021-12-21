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"المركزي السعودي" يطلق منصة لتقديم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية

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البنك المركزي السعودي ساما مناسبة
البنك المركزي السعودي
ساما

"المركزي السعودي" يطلق منصة لتقديم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية

لتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين

دبي - العربية.نت

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كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، عن 14 تصنيفاً للبيانات والإحصاءات المالية السعودية، في النسخة الأولى من "منصة البيانات المفتوحة"، التي أطلقها مطلع الأسبوع الحالي.

وتحتوي المنصة على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.

وبحسب "ساما"، فإن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

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وتتيح منصة البيانات المفتوحة عدداً من المزايا؛ منها: استعراض البيانات والمؤشرات والرسوم البيانية مباشرة من خلال المنصة، وتصفح البيانات على مستويات تفصيلية (Tree Data Structure)، واختيار مجموعة من البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات وعرضها في صفحة واحدة، كما تمكّن منصة البيانات المفتوحة من تحميل المعلومات المتاحة بصيغ مختلفة مثل (Excel وCSV)، وتحديد الفترة الزمنية ودورية البيانات والمؤشرات المراد استعراضها أو تحمليها. إلى جانب ذلك، توفّر المنصة أيضاً سلاسل زمنية للبيانات والمؤشرات، بالإضافة إلى خاصية البحث السريع.

وأوضح البنك المركزي، أنه سيعمل على تطوير وتحسين الخدمات والمميزات التي توفرها منصة البيانات المفتوحة، حيث ستتم إضافة واجهة برمجة التطبيقات API) Application Programming Interface)، كما ستتم إتاحة خدمة طلب البيانات للمستخدمين، وإتاحة تحميل البيانات بصيغة (XML).

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