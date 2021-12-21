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وزير الكهرباء المصري للعربية: 10 آلاف ميغاواط طاقات متجددة في 2023

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الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء المصري للعربية: 10 آلاف ميغاواط طاقات متجددة في 2023

محمد شاكر: دراسة خطة الربط الكهربائي مع قبرص واليونان تمهيداً للتصدير إلى أوروبا

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، أن إنتاج بلاده من الطاقة المتجددة سيصل إلى 10 آلاف ميغاوات بحلول منتصف عام 2023.

وقال شاكر في مقابلة مع "العربية" إن مصر تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، موضحا أنه جرى توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وكشف أن مصر ستنتج 100 ميغا هيدروجين أخضر قبل مؤتمر 27 COP العام المقبل، مبينا أنه يجري العمل على دراسة خطة الربط الكهربائي مع قبرص واليونان تمهيدا لتصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا.

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وأوضح أن الاعتماد على القطاع الخاص سيتواصل، بجانب الاستعانة باستشاري عالمي لوضع استراتيجية عامة لمجمل العمل في هذا القطاع الحيوي، ومشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخصر.

وعبر عن اهتمام مصر بالعمل على متطلبات المناخ، وتعزيز خطوط الربط مع دول الجوار من أجل تعزيز قدرات الطاقات المتجددة وقدرات تبادل الطاقة.

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