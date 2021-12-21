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"الموارد البشرية": أكثر من 1.9 مليون موظف سعودي في القطاع الخاص

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الموارد البشرية السعودية
شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
اقتصاد السعودية

"الموارد البشرية": أكثر من 1.9 مليون موظف سعودي في القطاع الخاص

هذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إنها تمكنت من الوصول بعدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021 وهذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء من خلال قرارات التوطين، ومن خلال استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل وعبر العديد من المبادرات بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية.

وأوضحت أن بلوغ هذا المستهدف يأتي استمرارًا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة.

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وشملت قرارات التوطين العديد من القطاعات، منها: توطين طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي).

بالإضافة إلى توطين الوظائف بمنطقة الجوف، ومنطقة حائل، وتوطين الأنشطة والمهن العقارية، قطاع السينما؛ حيث تعتزم الوزارة مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.

وقالت الوزارة إنها تحرص دائماً عند إصدار قرارات التوطين على تقديم العديد من المحفزات وأوجه الدعم التي تسهم في مساندة ودعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والسعوديات، وتشجيع العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، مما أسفر عن زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وحصولهم على وظائف مناسبة ومحفزة في القطاع الخاص.

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