أبوظبي تلزم الموظفين بإجراء تحليل "كشف كورونا" كل 7 أيام

اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، إلزامية فحوصات مسحة الأنف (PCR) لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، لتصبح كل 7 أيام.

وحسب تغريدة لمكتب أبوظبي الإعلامي، جاء القرار الذي يُعمل به اعتباراً من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية في الجهات والشركات الحكومية وللحفاظ على الصحة العامة.

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في سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل دولة الإمارات، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

كانت الإجراءات المتبعة مطلع العام الحالي، تتضمن السماح بدخول الإمارة من داخل دولة الإمارات خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR أو فحص الليزر DPI بدلاً من 72 ساعة، كما اعتمدت إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية.