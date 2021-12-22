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الاقتصاد الأميركي ينمو 2.3% في الربع الثالث

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اقتصاد أميركا

الاقتصاد الأميركي ينمو 2.3% في الربع الثالث

يتجه نحو أفضل أداء سنوي منذ عام 1984

واشنطن – رويترز

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أكدت الحكومة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن نمو اقتصاد الولايات المتحدة تباطأ بشكل حاد في الربع الثالث من هذا العام، وسط تصاعد الإصابات بـ"كوفيد-19"، لكن النشاط انتعش منذ ذلك الحين، وهو ما يضع أكبر اقتصاد في العالم في مسار نحو تسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1984.

وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في قراءتها الثالثة للنمو للأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.

وذلك الرقم أعلى من الوتيرة التي كانت متوقعة الشهر الماضي والبالغة 2.1%، لكنه ما زال الأبطأ منذ الربع الثاني لعام 2020 عندما عانى الاقتصاد انكماشا تاريخيا في أعقاب إجراءات صارمة لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبقى وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بدون تعديل عند 2.1%، ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل 6.7% في الربع الثاني.

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