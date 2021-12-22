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الرئيس المصري: بطاقات التموين لن تشمل إلا فردين

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القاهرة
اقتصاد مصر

الرئيس المصري: بطاقات التموين لن تشمل إلا فردين

الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء لـ 50% بحلول 2025

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بطاقات التموين في بلاده لن تشمل إلا فردين في المستقبل، موضحا أن الدولة غير قادرة على صرف المزيد من الدعم، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن بوابة الأهرام.

وأضاف الرئيس المصري أنه "لن يتم إصدار بطاقات تموين جديدة، وسيتم تخفيض البطاقات القائمة إلى فردين فقط".

من جانبها أعلنت وزارة المالية المصرية أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.

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من ناحيته أعلن المجلس الأعلى للأجور في مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير 2022 مع التأجيل مؤقتا لآلاف الشركات.

وكان المجلس الذي يتبع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

لكن بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.

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