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كورونا.. الصين تفرض إغلاقا على مدينة تضم 13 مليون شخص

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اقتصاد الصين

كورونا.. الصين تفرض إغلاقا على مدينة تضم 13 مليون شخص

إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة في باريس وريو دي جانيرو ولوس أنجلوس

دبي - العربية.نت

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أعلنت الصين فرض إغلاق احترازيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا على مدينة تضم 13 مليون شخص.

ظهرت موجة من الإغلاقات حول العالم نتيجة تفشي متحور كورونا "أوميكرون" مما تسببت في إيقاف عروض واحتفالات بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية. وجرى إيقاف عروض العطلات وإلغاء احتفالات ليلة رأس السنة في باريس، وريو دي جانيرو، ولوس أنجلوس.

كما جرى إيقاف عروض برودواي بما في ذلك "هاميلتون" و"علاء الدين" خلال أسبوع عيد الميلاد.

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يأتي هذا بالإضافة إلى إيقاف عروض العطلات Saturday Night Live البث بدون جمهور في الاستوديو وإلغاء الأداء الموسيقي لـ Charli XCX .

كما نقلت NBC حفل ليلة رأس السنة المتلفزة في نيويورك إلى ميامي، حيث بروتوكولات التباعد أكثر مرونة.

من جانبه، قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، إنه سيعلن قبل عيد الميلاد ما إذا كان سيسمح للجمهور الملقح بالكامل بالتجمع في الهواء الطلق في تايمز سكوير ليلة رأس السنة.

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