الصحة العالمية: اللقاحات المعززة وحدها ليست تذكرة للاحتفالات المرتقبة

دعت منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات كورونا لجميع البالغين حول العالم، معتبرة أنه "لن يتمكن أي بلد من الخروج من وباء كورونا باللقاحات المعززة دون الحاجة لإجراءات أخرى".

وصفت المنظمة في تغريدة على حسابها في "تويتر" اللقاحات المعززة بأنها لن تكون "تذكرة مرور نحو الاحتفالات المخطط لها"، في إشارة إلى احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية المرتقبة في دول العالم.

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كانت منظمة الصحة العالمية عارضت منذ البداية اللجوء إلى إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا، قبل تطعيم معظم سكان العالم، باعتبار أن ذلك سيوسع فجوة التطعيم بين البلدان الغنية والفقيرة التي تنخفض فيها نسب الحصول على اللقاح بين سكانها.

وكان الدكتور أحمد المنظري، مدير إقليم شرق المتوسط في المنظمة، اليوم الأربعاء، أعلن أن كوفيد-19 أودى حتى الآن بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص على الصعيد العالمي، وأصاب ما يزيد على 270 مليون شخص.

ومن المرجَّح أن تُبلِغ بلدان إقليم شرق المتوسط، البالغ عددها 22 بلدًا، عن أكثر من 17 مليون حالة وأكثر من 314 ألف وفاة قبل انقضاء هذا العام.

تابع المنظري: "من المؤسف أن الوضع لا يزال يبعث على القلق الشديد، لاسيما مع ظهور متحورات جديدة مثيرة للقلق. وكان ظهور المتحورَيْن دلتا وأوميكرون في عام 2021 رسالةً واضحة بأن كوفيد-19 لم ينتهِ بعد، وأننا ما زلنا نتعلم عنه".