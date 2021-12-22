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وظائف 3 قطاعات ممنوعة على الوافدين في السعودية قريباً

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الموارد البشرية السعودية
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اقتصاد السعودية

وظائف 3 قطاعات ممنوعة على الوافدين في السعودية قريباً

وصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من 1.91 مليون

دبي - العربية.نت

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قال وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين وتمكين المرأة، ماجد الضحوي، إن الوزارة ستعلن قريباً عن قرارات توطين لقطاعات الإعلام والاستشارات والترفيه، وبعض المهن الجديدة.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات مع قناة "روتانا خليجية"، أن جميع المؤشرات تقود إلى التفاؤل في المرحلة القادمة في ظل زيادة حجم التوظيف بالمملكة، ووصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من 1.91 مليون موظف بنهاية عام 2021 وهو أعلى رقم تاريخي.

وأشار إلى ارتفاع نسبة التوطين من 21.5% إلى 23.6%، وكذلك ارتفاع معدل مشاركة السعوديين بالقوى العاملة إلى 49.8%.

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وقال إن معدل مشاركة السعوديات بالقوى العاملة وصل إلى 34.1% متجاوزاً مستهدف رؤية 2030 البالغ 32.4% في الربع السابق.

يذكر أن قرارات التوطين خلال العام الجاري، شملت العديد من القطاعات، منها توطين طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي).

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