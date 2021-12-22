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"الاستثمار" يوصي بتوزيع أرباح بـ 7% وزيادة رأس المال إلى 10 مليارات ريال

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البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار
بنوك السعودية

"الاستثمار" يوصي بتوزيع أرباح بـ 7% وزيادة رأس المال إلى 10 مليارات ريال

حصة السهم من التوزيع 0.70 ريال بعد خصم الزكاة

دبي - العربية.نت

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أوصى مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار "الاستثمار"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021، بإجمالي مبلغ 525 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 750 مليون سهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.70 ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

ويكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا وأيضاً تاريخ التوزيع.

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وفي بيان منفصل، أعلن البنك السعودي للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 33.33% ليصبح 10 مليارات ريال، مقابل 7.5 مليار ريال قبل الزيادة.

ويهدف البنك من الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.

وتكون الزيادة عبر رسملة 2.5 مليار ريال من الاحتياطي النظامي.

كانت أرباح البنك قد تراجعت بنسبة 9% إلى 274.3 مليون ريال خلال الربع الثالث 2021، مقارنة بـ 301.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة الانخفاض في إجمالي دخل العمليات والارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، ارتفعت أرباح البنك 8.6% لتصل إلى 775.6 مليون ريال، مقابل 714.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي نتيجة الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات ومخصصات الزكاة، في حين تراجعت إجمالي الإيرادات بنسبة 18.9% لتصل إلى 2.075 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

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