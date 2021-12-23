المركزي البحريني يسمح بتأجيل أقساط القروض المستحقة 6 أشهر إضافية

أصدر مصرف البحرين المركزي، تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022.

وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم التأجيل من دون احتساب رسومٍ أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح.

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وأشار "المركزي" إلى أنه سيتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض خلال الفترة الماضية بما ساهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية.