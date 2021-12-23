انخفاض فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 17 مليار جنيه

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن فاتورة دعم الوقود انخفضت إلى 17 مليار جنيه (1.09 مليار دولار) من 128 مليار جنيه قبل 4 سنوات، وفقا لما نقلته رويترز.

وأقرت مصر ميزانية بحجم 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار) بدأ تطبيقها في يوليو 2021.

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تستهدف مصر عجزا في الميزانية عند 6.6% في العام المالي 2021-2022.

وأفاد بيان الحكومة المصرية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء ترأس أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي في إطار بدء الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع رئيس الوزراء: "من المهم أن تبدأ الأطقم المختصة في كل وزارة بتشغيل مباني الوزارات"، موجها بأن تكون لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك تواجد للوزراء بالمباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.