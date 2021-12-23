احتياطيات المركزي التركي الأجنبية تنخفض 42.5% بعد تدخلات إنقاذ الليرة

كشفت بيانات اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي تراجع بنسبة 42.5% إلى 12.16 مليار دولار حتى 17 ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع، مما يعكس التدخلات التي تمت في الآونة الأخيرة في السوق.

وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته رويترز اليوم الخميس 15.2118 ليرة.

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وأعلن البنك المركزي عن 5 تدخلات مباشرة في السوق هذا الشهر للحد من انهيار العملة، يقول مصرفيون إنها كلفت بشكل إجمالي بين 6 و10 مليارات دولار. ولم يصدر البنك أي إخطار بالتدخل هذا الأسبوع.

وهوى صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان قبل أن يعود للزيادة تدريجيا طوال معظم العام. لكنه واجه ضغوطا مجددا بعد سلسلة من تدخلات البنك المركزي في السوق بدأت في الأسبوع الماضي لمواجهة أزمة الأسعار بعد تراجع الليرة على مدى أسابيع.