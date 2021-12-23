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مؤسسة الحبوب السعودية تعتمد زيادة استثنائية في سعر شراء القمح المحلي

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قمح
اقتصاد السعودية

مؤسسة الحبوب السعودية تعتمد زيادة استثنائية في سعر شراء القمح المحلي

الزيادة ستضاف إلى سعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440 ريالا للطن

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس إدارة مؤسسة الحبوب في السعودية على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكل استثنائي للموسم الزراعي (1444/1443هـ)، وبواقع 100 ريال للطن، ليضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440 ريالا للطن.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الخميس، أن الزيادة الاستثنائية لسعر شراء القمح المحلي تأتي في إطار حرص المملكة على تمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخراً، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

يذكر أن شراء مؤسسة الحبوب في السعودية للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدل الأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

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