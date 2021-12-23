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مبيعات السيارات الأميركية تنخفض بسبب قيود العرض

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اقتصاد أميركا

مبيعات السيارات الأميركية تنخفض بسبب قيود العرض

أدى نقص المعروض وزيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار

دبي - العربية.نت

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قالت شركتا (جيه.دي) باور و(إل.إم.سي) أوتوموتيف للاستشارات في تقرير، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تهبط مبيعات السيارات بالتجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر، بعدما أدى نقص المعروض وزيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار.

وتوقع التقرير انخفاض مبيعات التجزئة من المركبات الجديدة بنسبة 17.7%، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 2923600 وحدة.

وقال رئيس قسم البيانات والتحليلات في شركة (جيه.دي) إن "الطلب الكثيف مع محدودية العرض يؤدي إلى استمرار زيادة الأسعار".

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وتكافح شركات صناعة السيارات على اختلاف أحجامها أقوى ضغوط تضخمية منذ 3 عقود، بعد زيادة متواصلة في أسعار المواد الخام.

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