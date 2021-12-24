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التضخم يسجل قفزة سنوية في الكويت بـ 4.1%

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اقتصاد الكويت

التضخم يسجل قفزة سنوية في الكويت بـ 4.1%

خلال سبتمبر الماضي

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4.09% في شهر سبتمبر الماضي، وذلك على أساس سنوي.

ساهم في الارتفاع السنوي للتضخم، زيادة أسعار 11 مجموعة على رأسها التعليم بنسبة 18.86%، بينما لم تسجل أي مجموعة تراجعا خلال الفترة، في حين استقرت مجموعة السجائر والتبغ بمفردها، وفق ما نقلته صحيفة "الأنباء".

ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد في متابعة تطور الوضع الاقتصادي في الكويت، كما يعتبر عنصرا أساسيا لمتابعة التطور العام للأسعار في أسواق التجزئة.

وفي عام 2017، تم تحديث هذا المؤشر واحتسابه على أساس سنة 2013، بعد أن كان يحتسب على أساس عام 2007، وقد شمل التحديث عدة عناصر منهجية مع سنة الأساس مثل الأوزان الترجيحية والسلة وتصنيف السلع وعينة المصادر وطريقة متابعة إيجارات المساكن وغيرها.

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