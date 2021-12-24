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المركزي الإماراتي يعلن الـ 50 درهماً المصنّعة من "البوليمر" عملة رسمية

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ورقة نقدية من فئة 50 درهما
ورقة نقدية من فئة 50 درهما
اقتصاد الإمارات

المركزي الإماراتي يعلن الـ 50 درهماً المصنّعة من "البوليمر" عملة رسمية

تم توزيعها على البنوك ومحلات الصرافة في الدولة

أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، الورقة النقدية من فئة الـ 50 درهماً المصنّعة من مادة البوليمر عملة رسمية، يتم التداول بها جنبا إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حالياً من ذات الفئة.

وأوضح المصرف المركزي أن الورقة النقدية من فئة الـ 50 تم توزيعها على البنوك ومحلات الصرافة في الدولة.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أطلق مؤخرا ورقة نقدية جديدة من فئة الــ 50 درهماً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50.

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وتتميّز الأوراق النقدية المصنّعة من مادة البوليمر بأنها أكثر متانة واستدامة من العملات الورقية التقليدية، وتدوم ضعفين أو أكثر من عمر نظيراتها المصنوعة من القطن، كما يمكن إعادة تدويرها بالكامل، فتسهم بذلك في جهود تقليص البصمة البيئية.

وحرص مصرف الإمارات المركزي في هذا الإصدار على المحافظة على نهجه بإضافة رموز بارزة بلغة "بريل"، لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على قيمة الورقة النقدية.

وتتميز الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ50 درهماً بخصائص أمنية متطورة، حيث تم الاعتماد في طباعتها على تقنيات متقدمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين ومكافحة التزوير.

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