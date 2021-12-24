.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس وزراء مصر: الحكومة ستركز على التوازن بين الدعم وانضباط الموازنة

  • الخط
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
اقتصاد مصر

رئيس وزراء مصر: الحكومة ستركز على التوازن بين الدعم وانضباط الموازنة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الخميس، إن حكومته ستركز على "تحقيق التوازن" بين توفير الدعم والحفاظ على "الانضباط في الموازنة" وسط ارتفاع أسعار السلع.

وحث مدبولي المواطنين على إدراك حجم المشكلة، مضيفاً في مؤتمر صحافي تلفزيوني بمناسبة أول اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر لم تعد بمعزل عن الضغوط التضخمية العالمية.

جاءت تصريحات مدبولي بعد يوم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بطاقات الدعم لن تغطي أكثر من فردين في المستقبل، وذلك بعد أشهر قليلة من قوله إن الوقت حان لزيادة أسعار الخبز المدعم للمرة الأولى منذ 1977.

الرئيس المصري: بطاقات التموين لن تشمل إلا فردين اقتصاد اقتصاد مصر الرئيس المصري: بطاقات التموين لن تشمل إلا فردين

يوفر برنامج الدعم سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لأكثر من 60 مليون مصري. ويقع نحو 30% من المصريين تحت خط الفقر الذي حددته الحكومة. وبلغت نسبة البطالة 7.2% في نهاية العام الماضي.

غير أن خبراء اقتصاديين يقولون إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لا بد أن تحد من الدعم لتحديث اقتصادها.

ووضعت الضغوط التضخمية هذا العام أعباء على الموازنة، إذ ارتفع سعر القمح لأعلى مستوى له في تسعة أعوام في نوفمبر.

علاوة على ذلك، بلغ عدد سكان مصر 100 مليون في فبراير 2020. وتدخل السيسي مرارا في ما يتعلق بتنظيم الأسرة عبر مبادرات تهدف للتغلب على عادة إكثار الإنجاب في ريف مصر.

ولم يفصح مدبولي عما إذا كانت هذه التغييرات ستنعكس على موازنة العام المالي المقبل، التي ستُعرض على البرلمان في مارس، لكنه قال إن الحكومة يجب أن تكون لديها "رؤية واضحة" بحلول ذلك الحين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان
لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة! لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!
الأكثر قراءة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر
مفاجأة جبن الطلاء بمصر.. يُهرب للخارج ومخصص لـ مفاجأة جبن الطلاء بمصر.. يُهرب للخارج ومخصص لـ"المناسف"
موجة غضب في أميركا.. والسبب حكم بسجن سائق 110 سنوات موجة غضب في أميركا.. والسبب حكم بسجن سائق 110 سنوات
وكالات استخبارات أميركية: السعودية تبني صواريخها الباليستية بمساعدة الصين وكالات استخبارات أميركية: السعودية تبني صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟ السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟
قبل أن تذهب
العربية تتجول في بيوت اليمنيين المفتوحة لاستقبال النازحين
العربية تتجول في بيوت اليمنيين المفتوحة لاستقبال النازحين
اكتشف المزيد