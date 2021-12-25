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تونس: 81.5% نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

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تونس: 81.5% نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

وزارة المالية التونسية: الدين الخارجي بلغ نسبة 49% من الناتج المحلي

تونس - رويترز

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أعلنت وزارة المالية التونسية أن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار تعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وذكرت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.

وكان الاقتصاد التونسي قد نما 1% في عام 2019. ووفقا لميزانية 2021، تتوقع تونس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4% العام الحالي.

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