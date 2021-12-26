.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صادرات السعودية غير النفطية تقفز 25.5% في أكتوبر 2021

  • الخط
ميناء سعودي ميناء الملك فهد بينبع
عمليات تصدير واستيراد في ميناء الملك فهد في ينبع
اقتصاد السعودية

صادرات السعودية غير النفطية تقفز 25.5% في أكتوبر 2021

الصادرات البترولية نمت بنسبة 123% إلى 82.4 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2021 بنسبة 90% عن شهر أكتوبر 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد -19.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن الصادرات السلعية بلغت قيمتها 106.2 مليار ريال في شهر أكتوبر 2021، مرتفعة عن 55.9 مليار ريال في شهر أكتوبر 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 45.5 مليار ريال ونسبة 123.1%.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية 82.39 مليار ريال في أكتوبر 2021، مقارنة بنحو 36.93 مليار ريال في أكتوبر 2020.

هيئة سوق المال السعودية: 70 طلب طرح وإدراج في 2021 وموافقة على 29 أسواق المال سوق السعودية هيئة سوق المال السعودية: 70 طلب طرح وإدراج في 2021 وموافقة على 29

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.1% في شهر أكتوبر 2020 إلى 77.6% في شهر أكتوبر 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2021 بمقدار 11.5 مليار ريال وبنسبة 12.2%.

كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 25.5% عن شهر أكتوبر 2020، حيث سجلت 23.8 مليار ريال مقابل 19.0 مليار ريال. بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.5 مليار ريال، وبنسبة 5.9% بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2021.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في شهر أكتوبر 2021 بنسبة 7.6% بمقدار 3.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 46.3 مليار ريال في شهر أكتوبر 2021، مقابل 43.0 مليار ريال في شهر أكتوبر 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر أكتوبر 2020، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2021 بمقدار 1.1 مليار ريال وبنسبة 2.4 %.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 51.4% في شهر أكتوبر 2021، مقابل 44.1% في أكتوبر 2020، نتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية.

وبلغ الفائض التجاري 59.899 مليار ريال خلال أكتوبر الماضي، مقابل 12.867 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2020، بزيادة 365.5%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
معلومات عن كورونا أوميكرون من بلد المنشأ.. يستهدف الأطفال معلومات عن كورونا أوميكرون من بلد المنشأ.. يستهدف الأطفال
لصحة أفضل خلال الشتاء.. أضف هذين العنصرين للحليب الدافئ لصحة أفضل خلال الشتاء.. أضف هذين العنصرين للحليب الدافئ
الأكثر قراءة
بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة
سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه
جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل
فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة
فيديو هز مصر.. أب بلا رحمة يقيد ابنه بسلاسل حديدية! فيديو هز مصر.. أب بلا رحمة يقيد ابنه بسلاسل حديدية!
بعد فضيحة بعد فضيحة "كير".. العثور على داعية إخواني مقتولا بأميركا
قبل أن تذهب
نزوح الآلاف بسبب تجدد العنف في الصومال.. والأمم المتحدة تحذر
نزوح الآلاف بسبب تجدد العنف في الصومال.. والأمم المتحدة تحذر
اكتشف المزيد