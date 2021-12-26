صادرات السعودية غير النفطية تقفز 25.5% في أكتوبر 2021

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2021 بنسبة 90% عن شهر أكتوبر 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد -19.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن الصادرات السلعية بلغت قيمتها 106.2 مليار ريال في شهر أكتوبر 2021، مرتفعة عن 55.9 مليار ريال في شهر أكتوبر 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 45.5 مليار ريال ونسبة 123.1%.

مادة اعلانية

وبلغت قيمة الصادرات البترولية 82.39 مليار ريال في أكتوبر 2021، مقارنة بنحو 36.93 مليار ريال في أكتوبر 2020.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.1% في شهر أكتوبر 2020 إلى 77.6% في شهر أكتوبر 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2021 بمقدار 11.5 مليار ريال وبنسبة 12.2%.

كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 25.5% عن شهر أكتوبر 2020، حيث سجلت 23.8 مليار ريال مقابل 19.0 مليار ريال. بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.5 مليار ريال، وبنسبة 5.9% بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2021.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في شهر أكتوبر 2021 بنسبة 7.6% بمقدار 3.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 46.3 مليار ريال في شهر أكتوبر 2021، مقابل 43.0 مليار ريال في شهر أكتوبر 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر أكتوبر 2020، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2021 بمقدار 1.1 مليار ريال وبنسبة 2.4 %.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 51.4% في شهر أكتوبر 2021، مقابل 44.1% في أكتوبر 2020، نتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية.

وبلغ الفائض التجاري 59.899 مليار ريال خلال أكتوبر الماضي، مقابل 12.867 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2020، بزيادة 365.5%.