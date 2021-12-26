اليابان تعتزم توزيع 770 دولاراً على كل شخص فوق سن الـ18عاماً

كشفت الحكومة اليابانية عن ميزانية سنوية قياسية تصل إلى 940 مليار دولار للعام المالي المقبل.

وترتفع بذلك الميزانية المقدرة للعام العاشر على التوالي خاصة مع تضمنها مبلغا غير مسبوق للدفاع، وذلك مع ارتفاع التوترات مع الصين والمخاطر الجيوسياسية مع كوريا الشمالية.

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وطالبت وزارة الدفاع مبلغا يفوق 46 مليار دولار يتضمن زيادة قدرات اليابان الدفاعية بالإضافة إلى شراء مقاتلات من طراز إف 35.

كما تتضمن الميزانية خطة لتوزيع أكثر من 770 دولارا على جميع الأشخاص فوق سن الثامنة عشرة وذلك لدعم المواطنين لمواجهة الجائحة.

كانت صحيفة نيكاي قد ذكرت أن اليابان ستقدم تعويضات للشركات للحفاظ على سرية براءات الاختراعات التي لها تطبيقات عسكرية محتملة وذلك بموجب قانون مقترح.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الشهر الماضي بوضع الأمن الاقتصادي للبلاد ضمن أولويات سياسته.