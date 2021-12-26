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رئيس وزراء كندا: الغرب بحاجة إلى جبهة موحدة ضد الصين

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رئيس وزراء كندا جاستين ترودو - رويترز
رئيس وزراء كندا جاستين ترودو - رويترز
اقتصاد الصين

رئيس وزراء كندا: الغرب بحاجة إلى جبهة موحدة ضد الصين

لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها بعضاً

تورونتو - رويترز

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قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في مقابلة أذيعت السبت، إن الدول الغربية يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد الصين لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها بعضا.

وأضاف ترودو أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها بعضا في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.

وقال في مقابلة مع تلفزيون غلوبال "لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية".

وأضاف "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا بعضا".

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