صادرات مصر الهندسية تتجاوز 3 مليارات دولار لأول مرة

قفزت صادرات مصر الهندسية بنسبة 45%، خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021، لتصل إلى 3.002 مليار دولار، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار بنفس الفترة عام 2020.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً بنسبة 51؜% على أساس في شهر نوفمبر 2021 إلى 354.8 مليون دولار.

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وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 11 شهرا من 2021، أوضح أن صادرات الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 41%، والكابلات حققت 97%، ومكونات السيارات حققت 41%، والأجهزة المنزلية ارتفعت 48%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 31%، حسبما نقلت صحيفة الشروق المصرية.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها من دول قارة أوروبا: "سلوفاكيا - المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - إسبانيا - اليونان - روسيا - إيطاليا - التشيك"، ومن آسيا "السعودية - الإمارات - العراق - الأردن - لبنان - الصين"، ومن إفريقيا "الجزائر - المغرب - ليبيا - السودان - جنوب إفريقيا - تونس - نيجيريا".

من جانبها، أعلنت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية مي حلمي، أن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من إجمالي الصادرات الهندسية بإجمالي صادرات تصل إلى 1.4 مليار دولار، تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% بإجمالي صادرات بلغت 951 مليون دولار.

وأضافت مي أن صادرات مصر إلى إفريقيا حققت نموا بنسبة 18% بإجمالي 535 مليون دولار، وارتفعت الصادرات الهندسية إلى أميركا الجنوبية بواقع 2% إلى 59 مليون دولار، وأميريكا الشمالية بنسبة 0.6% بإجمالي 18 مليون دولار.

وأشارت إلى أن 2021 يعتبر عاما استثنائيا للصادرات الصناعية الهندسية، إذ حققت معدلات هي الأعلى، الأمر الذي يدفعنا إلى مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة وخلق مئات الفرص التصديرية الجديدة عبر الأنشطة المختلفة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، التي من بينها استقبال بعثات المستوردين والاشتراك في المعارض الدولية ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية، والمشاركة في البعثات الخارجية والتنسيق مع كل الجهات المعنية والوزارات في هذا الشأن.

وأوضحت أن استراتيجية المجلس تستهدف الفترة القادمة التركيز على القطاعات التصديرية التي نملك فيها ميزات تنافسية خاصة العمل على التوسع في الأسواق الإفريقية، ضمن خطة الدولة لتوسيع التواجد المصري في أسواق القارة السمراء، وكذلك الإسهام في تلبية احتياجات هذه الأسواق.