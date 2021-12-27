بايدن يوقع على ميزانية دفاعية بقيمة 770 مليار دولار في العام 2022

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على ميزانية دفاع تقدر بحوالي 770 مليار دولار للعام المقبل.

وقال بايدن إن المتحور أوميكرون يشكل مصدرا للقلق لكنه ليس مصدرا للذعر موضحا أن المستشفيات لا تواجه ضغطا بسبب نسبة التطعيم العالية في الولايات المتحدة.

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تراجعت أسعار النفط في الولايات المتحدة، الاثنين، بعدما ألغت شركات طيران آلاف الرحلات في عطلة عيد الميلاد وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن خام برنت ارتفع مدعوما بآمال بأن المتحور أوميكرون لن ينال من الطلب العالمي.

وألغت شركات طيران أميركية أكثر من 1300 رحلة الأحد بسبب كوفيد-19. ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أي بنسبة 1.2% إلى 72.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0948 بتوقيت غرينتش. وأغلقت الأسواق الأميركية الجمعة بسبب عطلة. لكن سعر خام برنت العالمي صعد 12 سنتا أي 0.2% إلى 76.26 دولار.