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جاستن ترودو: الصين تلعب على الانقسامات

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رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا
اقتصاد الصين

جاستن ترودو: الصين تلعب على الانقسامات

قال إنه يجب العمل بشكل أفضل للوقوف في وجه الصين

 أوتاوا - فرانس برس

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقابلة مع محطة "غلوبل تيليفيجن" التلفزيونية، إن الصين تلعب على انقسامات الديمقراطيات، داعيا الدول الغربية إلى "العمل معا" لمواجهة هذه الضغوط بشكل أفضل.

وأضاف "يجب أن نعمل بشكل أفضل للوقوف في وجه الصين ومنعها من اللعب على انقساماتنا بعضنا ضد البعض الآخر".

وتابع ترودو "نتنافس بعضنا ضد بعض والصين تتلاعب بنا بشكل ذكي في سوق مفتوحة". ودعا الغربيين بدلا من ذلك إلى "إظهار جبهة موحدة".

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وأعلن جاستن ترودو في 8 كانون الأول/ديسمبر مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا، حاذيا حذو الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وسيتنافس الرياضيون الكنديون في الأولمبياد الذي يبدأ في 4 شباط/فبراير، لكن لن يقوم أي مسؤول في الحكومة الكندية بزيارة الصين.

وثمة مصادر توتر عدة بين أوتاوا وبكين، أبرزها الازمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي نتجت من توقيف ابنة مؤسس مجموعة هواوي الصينية للاتصالات في كانون الاول/ديسمبر 2018 في كندا.

وتم الإفراج في أيلول/سبتمبر عن مينغ وانتشو وكنديين كانا موقوفين في الصين بعد اعتقال استمر ثلاثة أعوام.

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