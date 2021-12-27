منظمة OECD تنشر قواعد لمساعدة الحكومات على تحصيل ضريبة الشركات

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قواعد نموذجية يمكن للحكومات استخدامها وذلك لدفع أكبر الشركات في العالم ضريبة تقدر بنسبة 15% على الأقل من أرباحها.

وصاغت المنظمة القواعد بعد أن وافقت نحو 140 دولة على إعادة تفكير شاملة في الضرائب في أكتوبر الماضي.

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ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن أن يدر الحد الأدنى للضرائب نحو 150 مليار دولار سنويًا من الإيرادات الإضافية للبلدان في جميع أنحاء العالم.

في أكتوبر الماضي، وبعد مفاوضات دامت أربع سنوات تم التوصل إلى اتفاق عالمي، يضمن دفع الشركات الكبرى ضرائب بنسبة 15% كحد أدنى.

يهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل أيرلندا.

من جانبها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاتفاق يغطي 90% من الاقتصاد العالمي.