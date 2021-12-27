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37 ألف طلب للحصول على علامات تجارية في السعودية خلال 2021

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الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
اقتصاد السعودية

37 ألف طلب للحصول على علامات تجارية في السعودية خلال 2021

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: ضبط 40 ألف مادة منتهكة للعلامات التجارية

دبي - العربية.نت

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استقبلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 36947 طلبا للحصول على العلامات التجارية في 2021 من داخل المملكة وخارجها.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، إن عدد الطلبات من داخل المملكة بلغ 23710 ما نسبته 64%، خلال العام الجاري، بينما عدد الطلبات من خارج السعودية وصل إلى 13237 طلبا ما نسبته 36%، من مجمل الطلبات المقدمة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وحول انتهاك العلامات التجارية، أكد الهيئة قامت أخيرا بإطلاق حملة تفتيشية للتحقق من التزام المحال التجارية بأنظمة الملكية الفكرية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام ونتج عن هذه الزيارات ضبط أكثر من 40 ألف مادة منتهكة للعلامات التجارية حيث يتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافة إلى بدء الهيئة باستقبال دعاوى انتهاكات العلامات التجارية بعد انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من وزارة التجارية حيث تم استقبال ما يقارب 100 دعوى انتهاك للعلامة التجارية.

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وأضاف "أما فيما يخص العقوبات، فتتم معاقبة المخالفين بعقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أعوام. أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بحسب ما تحدده الجهة القضائية".

وتسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتعزيز التعاون مع شركائها بتوفير الممكنات والأدوات التي تسهم ‏بفعالية في تعزيز تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، لذلك تدعو الهيئة المبتكرين في مجال الأبحاث العلمية الزراعية ‏تركيز جهودهم في استنباط أصناف نباتية جديدة وتعظيم الفائدة منها بتسجيلها كحق ملكية فكرية لاكتساب الميزة التنافسية التجارية التي تتمثل في منع الغير من استغلالها أو عرضها وبيعها دون تصريح من صاحب الحق.

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