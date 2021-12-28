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إعلان ميزانية تونس بعجز 3.2 مليار دولار يشكل 6.7% من الناتج المحلي

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اقتصاد تونس مناسبة
تونس
اقتصاد تونس

إعلان ميزانية تونس بعجز 3.2 مليار دولار يشكل 6.7% من الناتج المحلي

الميزانية مقدرة بـ 20 مليار دولار مع زيادة 2.3% عن 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت تونس اليوم الثلاثاء ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022 بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021. وتوقعت تونس عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار)أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب "رويترز".

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قال الشهر الحالي، إن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 يحرص على إرسال رسائل إيجابية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والمانحين في الخارج.

وأضاف سعيد أن "برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار."

وقال إن مشروع الموازنة للعام الجديد "يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية".

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