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الإمارات توافق على استخدام لقاح سينوفارم القائم على البروتين كجرعة معززة

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لقاح سينوفارم الصيني
لقاح سينوفارم الصيني
لقاح كورونا

الإمارات توافق على استخدام لقاح سينوفارم القائم على البروتين كجرعة معززة

سيكون متاحًا اعتبارًا من يناير 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قائم على البروتين من شركة سينوفارم Sinopharm الصينية، سيكون متاحًا كجرعة معززة اعتبارًا من يناير 2022.

وقالت الوزارة في بيان على وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين، إن اللقاح سينتج ويوزع من قبل مشروع مشترك بين مجموعة 42 (Group 42) الإماراتية ومجموعة تشاينا ناشونال بايوتك جروب (CNBG)، وهي وحدة تابعة للمجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (سينوفارم).

وأضافت الوزارة أن الموافقة جاءت في أعقاب دراسة في الإمارات، شملت أفرادا تم تطعيمهم سابقًا بجرعتين من لقاح سينوفارم المعطل.

وأبلغت الإمارات يوم الاثنين عن 1732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة. وقالت السلطات، التي لم تقدم تفاصيل عن كل إمارة، إن حوالي 91% من السكان البالغ عددهم حوالي 10 ملايين قد تم تطعيمهم بالكامل.

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