الرئيس المصري للقطاع الخاص: "إحنا محتاجينكم لأننا غير أكفاء في إدارة المشاريع"

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مصنع كيما 2 في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حديثاً للقطاع الخاص في مصر، قائلاً: "لرابع مرة أهلا وسهلاً إحنا محتاجينكم.. إحنا أثبتنا خلال الـ 40 سنة اللي فاتت أننا غير أكفاء في إدارة المشاريع بتاعتنا".

وأضاف الرئيس في كلمة بثها التلفزيون المصري: "مش عيب إني أقول كده وعلشان كده محتاجين مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة".

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وأوضح أن الإدارة الجيدة لن تحدث إلا بمشاركة القطاع الخاص، "وأهلًا وسهلًا بمشاركتهم، وإحنا محتاجينهم".

وقال الرئيس المصري، إن الإدارة في القطاع الحكومي أثبتت في العالم كله أنها ليست ذات كفاءة وتحقق النجاح المطلوب.

وتابع: "ممكن تحقق نجاح لكن في مصر الظروف الاقتصادية مش عاوزة نجاح وإنما تفوق وقفز، مينفعش تقول لي حققت 20% نجاحا، والنجاح لا يمكن إلا بحوكمة الإجراءات في كل نقطة كهرباء ومياه".

وأكد الرئيس السيسي على أهمية الإدارة الجيدة والحوكمة لشركات قطاع الأعمال.

وأضاف: "شركات قطاع الأعمال قد يقولون إنهم يديرون بشكل جيد، أرد عليهم بكلمة واحدة بأمارة إيه؟ بأمارة مجالس الإدارة اللي فلوسها بالكوم؟".

يتجاوز عدد شركات قطاع الأعمال العام في مصر 100 شركة وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة لدمج تلك الشركات ليصبح 72 شركة.

وقال الرئيس السيسي إنه عند إنشاء المصانع الجديدة، نسعى إلى تعزيز نقاط التسعير والإدارة والحوكمة.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.