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رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية بكورونا حول العالم

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فيروس كورونا

رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية بكورونا حول العالم

توصية جديدة بخفض فترة حجر المصابين إلى 5 أيام بدلا من 10 في حال لم تظهر أعراض قوية

دبي - العربية.نت

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومي بفيروس "كوفيد-19" حول العالم إلى مستوى قياسي أمس الاثنين، ما يضر بموسم العطلات بعد عام تقريبًا من بدء طرح اللقاحات.

وتم تسجيل أكثر من 1.440 مليون حالة إصابة جديدة يوم أمس، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة منذ بدء الجائحة قبل عامين.

أصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية CDC توصية جديدة بخفض فترة حجر المصابين بفايروس كورونا إلى 5 أيام بدلا من 10 في حال لم تظهر عليهم أعراض قوية.

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وطالب الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الإدارة الأميركية بدراسة إلزامية تلقي اللقاح للسفر الجوي المحلي، مما يشير إلى تبنٍ محتمل لفكرة تجنبتها إدارة بايدن سابقا، نتيجة لارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد.

وقال فاوتشي، أمس الاثنين، إن إلزامية اللقاح سترفع معدل التطعيم المتأخر في البلاد، بالإضافة إلى توفير حماية أوسع على الرحلات الجوية، حيث تلزم اللوائح الفيدرالية كل المسافرين في سن الثانية فما فوق بارتداء الكمامة.

وأوضح فاوتشي في مقابلة مع شبكة إم إس إن بي سي: "عندما تجعل التطعيم إلزاميا، فهذا حافز آخر لحصول المزيد من الأفراد على اللقاح. أعتقد أن هذا شيء يجب أن يؤخذ في الاعتبار بجدية".

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