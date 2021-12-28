وزير الكهرباء المصري للعربية: 30 ألف ميغاواط ستعزز قدرات الربط عربيا

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، في مقابلة مع "العربية" نجاح الحكومة في تخطي العجز وتحقيق فائض يمكّنها من تصدير الكهرباء بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال شاكر إن مصر أضافت 30 ألف ميغاواط من القدرة إلى الشبكة الكهربائية، كاشفا عن العمل على ربط الكهرباء مع عدد من دول الجوار من بينها السعودية والأردن، والاستفادة من تباين أوقات الذروة الاستهلاكية للطاقة، بما يسهل عملية التبادل، بشكل أمثل من الاعتماد على محطات التخزين.

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وأضاف أن مصر تعمل على تصدير الكهرباء بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى استثمار 36 مليار جنيه لتحسين الشبكات الكهربائية في مصر.

وعقد للمقارنة لقدرات الشبكة عام 2014 ليوضح أن الإضافة التي جرت للشبكة خلال 7 سنوات تفوق ما كان متاحا من الطاقة لدى مصر في السابق.

أفاد بأن خط الربط مع السعودية يستوعب 3 آلاف ميغاواط من القدرة الكهربائية.

أشار إلى ما تتحمله الدولة خلال 5 سنوات من دعم الكهرباء بمبلغ 76 مليار جنيه، موضحا أن كثيفي استهلاك الطاقة سيترتب عليهم مبالغ أكبر.