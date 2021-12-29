العجز التجاري الأميركي في السلع يسجل مستوى قياسياً

تضخم العجز في تجارة الولايات المتحدة السلعية إلى مستوى قياسي في نوفمبر، بفعل قفزة في الواردات وهبوط في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز في تجارة السلع زاد الشهر الماضي بنسبة 17.5% إلى 97.8 مليار دولار، من 83.2 مليار دولار في أكتوبر، وفق ما نقلته "رويترز".

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ويتجاوز ذلك العجز القياسي السابق المسجل في سبتمبر والبالغ 97 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات الأميركية 2.1% في حين زادت الواردات 4.7%.