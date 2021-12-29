الليرة التركية تعاود تراجعها مجدداً.. انخفضت 1.7% أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية 1.7% في وقت مبكر اليوم الأربعاء لتواصل تبديد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع السابق مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد.



وهبطت الليرة إلى 12.02 للدولار بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش من 11.8 عند الإغلاق أمس الثلاثاء.

ورغم ارتفاعها أكثر من 50%، الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38%، من قيمتها هذا العام.

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وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن‭‭ ‬‬معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30%، في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2003. وتراوحت التوقعات من 26.4% إلى 37.3%.

وبلغ التضخم حوالي 20%، في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.