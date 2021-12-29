توقعات بتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30% في ديسمبر وسط ضعف الليرة
للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات العملة
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30%، في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.
وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2003. وتراوحت التوقعات من 26.4%، إلى 37.3%.
وبلغ التضخم حوالي 20%، في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووفقا لمتوسط التوقعات فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9%. وتراوحت التقديرات من 5.5%، إلى 14.6%.
ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.
ووفقا لاتحاد نقابات عمال تركيا، ارتفعت أسعار الغذاء 25.75%، على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول. ويمثل ذلك زيادة سنوية قدرها 55%، ارتفاعا من 27%، في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أكبر زيادة في تضخم أسعار الغذاء منذ عام 1987.
وفي تقرير نشر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم في نهاية العام 18.4 %. وتوقعت الحكومة تضخما سنويا عند 16.2%، في نهاية 2021.
ومن المقرر أن يعلن معهدء الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الثاني عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش في الثالث من يناير/كانون الثاني.