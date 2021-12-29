توقعات بتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30% في ديسمبر وسط ضعف الليرة

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن‭‭ ‬‬معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30%، في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2003. وتراوحت التوقعات من 26.4%، إلى 37.3%.

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وبلغ التضخم حوالي 20%، في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقا لمتوسط التوقعات فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9%. وتراوحت التقديرات من 5.5%، إلى 14.6%.

ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.

ووفقا لاتحاد نقابات عمال تركيا، ارتفعت أسعار الغذاء 25.75%، على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول. ويمثل ذلك زيادة سنوية قدرها 55%، ارتفاعا من 27%، في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أكبر زيادة في تضخم أسعار الغذاء منذ عام 1987.

وفي تقرير نشر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم في نهاية العام 18.4 %. وتوقعت الحكومة تضخما سنويا عند 16.2%، في نهاية 2021.

ومن المقرر أن يعلن معهدء الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الثاني عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش في الثالث من يناير/كانون الثاني.