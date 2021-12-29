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مصر ترفع أسعار السكر المدعوم.. تنفيذ القرار يبدأ خلال يومين

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مصنع للسكر
اقتصاد مصر

مصر ترفع أسعار السكر المدعوم.. تنفيذ القرار يبدأ خلال يومين

وزير التموين المصري: احتياطي الزيت يغطي فترة 5.7 شهر للمرة الأولى

القاهرة - العربية.نت

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أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الأربعاء، رفع سعر كيلوغرام السكر المدعوم إلى 10.5 جنيه (0.6671 دولار) بدءا من السبت المقبل، مطلع شهر يناير 2022، فيما يبلغ السعر الحالي 8.50 جنيه للكيلوغرام.

وأفاد وزير التموين بحسب بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، بأن مصر لديها احتياطيات من السكر تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 3.5 شهر.

وأوضح أن احتياطي الزيت وصل للمرة الأولى إلى ما يغطي احتياجات فترة 5.7 شهر، فيما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ما يغطي فترة 5 اشهر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة واردات مصر من القمح انخفضت نحو 7% إلى 2.08 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كانت تكلفة استيراد القمح في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي قد بلغت 2.24 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز.

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