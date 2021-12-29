مصر تصدر مناقصة دولية لشراء قمح للشحن في الفترة من 15 فبراير إلى 3 مارس

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الثلاثاء، مناقصة دولية لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في الفترة من 15 فبراير/شباط إلى الثالث من مارس/آذار 2022.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن المشتري الحكومي للحبوب في مصر يسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي ولاتفيا وصربيا.

مادة اعلانية

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 15:30 (13:30 بتوقيت غرينتش) في اليوم نفسه.