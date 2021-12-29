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مصر تصدر مناقصة دولية لشراء قمح للشحن في الفترة من 15 فبراير إلى 3 مارس

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القمح
قمح
اقتصاد مصر

مصر تصدر مناقصة دولية لشراء قمح للشحن في الفترة من 15 فبراير إلى 3 مارس

القاهرة - رويترز

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أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الثلاثاء، مناقصة دولية لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في الفترة من 15 فبراير/شباط إلى الثالث من مارس/آذار 2022.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن المشتري الحكومي للحبوب في مصر يسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي ولاتفيا وصربيا.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 15:30 (13:30 بتوقيت غرينتش) في اليوم نفسه.

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