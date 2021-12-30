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المركزي السعودي يطلق عمليات "الريبو" باستخدام نظام "بلومبرغ" مطلع يناير

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البنك المركزي السعودي
ساما

المركزي السعودي يطلق عمليات "الريبو" باستخدام نظام "بلومبرغ" مطلع يناير

ضمن المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي

دبي - العربية.نت

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كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، عن شروعه ابتداءً من شهر يناير لعام 2022، في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس "الريبو والريبو العكسي"، وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبرغ للمزادات.

كان البنك المركزي قد أعلن خلال العام 2018 عن إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات "منصة ساما الإلكترونية" باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، والذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات.

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري: "يمثل هذا التعاون مع بلومبرغ المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وسيكون لرفع كفاءة الجوانب التشغيلية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، كما أن ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة من خلال التداولات الإلكترونية".

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وقال الرئيس العالمي لحلول التجارة الإلكترونية في بلومبرغ نيكولاس بين: "يعدّ نظام بلومبرغ للمزادات جزءاً من مجموعة حلول بلومبرغ، المصممة للمساعدة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والسيولة والكفاءة في أسواق رأس المال، ويسرّنا أن نواصل هذا التعاون المثمر مع البنك المركزي السعودي؛ لدعمه في إضفاء الطابع الإلكتروني على عملياته".

ويتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات، الذي يعدّ جزءاً من حلول بلومبرغ للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الحكومية؛ لإجراء المزادات إلكترونياً من قبل المشاركين في السوق لتتبع هذه المزادات والمشاركة فيها.

كما يوفر النظام بيئة آمنة لإصدار سندات الدين وإعادة شراء الديون، وإجراء عمليات السوق المفتوحة الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، وكل ذلك ضمن حل واحد متكامل. كما يتكامل هذا الحلّ مع أدوات البيانات والأخبار والتحليلات والاتصالات التي توفرها منصات "بلومبرغ تيرمنال".

ويستخدم نظام بلومبرغ للمزادات في أكثر من 30 دولة حول العالم.

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