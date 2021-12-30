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تراجع الثقة في الاقتصاد التركي 1.8% خلال ديسمبر

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اقتصاد تركيا

تراجع الثقة في الاقتصاد التركي 1.8% خلال ديسمبر

مؤشر الثقة بلغ مستوى متدنيا على نحو قياسي في العام الماضي قبل أن يتعافى

إسطنبول - رويترز

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كشفت بيانات من معهد الإحصاء التركيK اليوم الخميس، أن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد انخفض 1.8% على أساس شهري في ديسمبر إلى 97.6 نقطة.

وبلغ المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة وإلى توقعات متشائمة عندما يقل عن ذلك، مستوى متدنيا على نحو قياسي في العام الماضي قبل أن يتعافى بفعل تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال الصيف.

وتجاوز المؤشر 100 نقطة في يوليو لأول مرة منذ مايو 2018.

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