سوق العمل الأميركية تنجو من تأثير "أوميكرون".. حتى الآن

قالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة تراجعت في الأسبوع الذي يسبق عيد الميلاد، وذلك ضمن بيانات أظهرت أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لم يُحدث أي تأثير حتى الآن على التوظيف.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 198 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر، مقارنة برقم معدل عند 206 آلاف في الأسبوع الذي سبقه. وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت الطلبات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 208 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي. وانخفضت الطلبات من مستوى قياسي مرتفع بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020.