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صادرات الصناعات الغذائية المصرية ترتفع 18% لـ3.8 مليار دولار في 11 شهراً

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ميناء العين السخنة موانئ مصر
عمليات تصدير واستيراد في ميناء العين السخنة بمصر
اقتصاد مصر

صادرات الصناعات الغذائية المصرية ترتفع 18% لـ3.8 مليار دولار في 11 شهراً

تجاوزت المبلغ الإجمالي لعام 2020 البالغ 3.457 مليار دولار

القاهرة - رويترز

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قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي، إن صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفعت في أول 11 شهرا من عام 2021 إلى 3.8 مليار دولار من 3.2 مليار دولار في نفس الفترة في عام 2020.

وأضاف برزي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الصادرات زادت 18% خلال هذه الفترة وتجاوزت المبلغ الإجمالي لعام 2020 والبالغ 3.457 مليار دولار.

كانت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قالت إن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الحالي 29.87 مليار دولار مقارنة بنحو 22.87 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6.2 مليار دولار.

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وأضافت أنه من المتوقع تخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021.

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