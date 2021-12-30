.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرض عقوبة على شركة صرافة بالإمارات لنقل أموالها في سيارة مدنية

  • الخط
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
المركزي الإماراتي

فرض عقوبة على شركة صرافة بالإمارات لنقل أموالها في سيارة مدنية

بدلاً من شركة خاصة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة.

وقال المصرف، اليوم الخميس، إن شركة الصرافة استخدمت سيارة مدنية لنقل الأموال بدلاً من شركة خاصة لنقل الأموال، مما يعد مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تعريض حياة الموظفين العاملين في الشركة للمخاطر.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، فرض المصرف المركزي بتاريخ 27 يونيو 2021 غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم على شركة الصرافة المخالفة لانتهاكها الالتزامات المتعلقة بنقل الأموال وإبلاغ المصرف المركزي بشكل فوري عن حدوث أية تطورات مادية وجوهرية.

السيارات الكهربائية في 2022.. انتعاش كبير ومبيعات قوية قصص اقتصادية سيارات كهربائية السيارات الكهربائية في 2022.. انتعاش كبير ومبيعات قوية

وقدمت شركة الصرافة طلب استئناف من العقوبة المذكورة خلال المهلة المحددة، إلا أن المصرف المركزي، ونتيجة للمخالفات المحددة رفض الطلب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2021، وبالتالي الانتهاء من الإجراءات كافة.

وقال المصرف المركزي، إنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في الإمارات، بما فيها شركات الصرافة، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وتعزيز كفاءة النظام المالي بالدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون
اختراق علمي في علاج الزهايمر.. رصد جينات المرض في الأسماك والفئران اختراق علمي في علاج الزهايمر.. رصد جينات المرض في الأسماك والفئران
الأكثر قراءة
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته
هجوم حاد يطال عمرو دياب.. والسبب هجوم حاد يطال عمرو دياب.. والسبب "يحرض على التحرش"
ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. هل اقتربت نهاية عصر أردوغان ؟
بعد انهيار الليرة.. هل اقتربت نهاية عصر أردوغان ؟
اكتشف المزيد