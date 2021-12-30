وزير المالية: استقرار الليرة التركية ومراقبة الأسعار سيضمنان هبوطاً للتضخم في 2022

قال وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، الأربعاء، إن استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمان هبوطا تدريجيا في التضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 30%، في ديسمبر/كانون الأول بحسب استطلاع لرويترز.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن إن التركية)، قال النبطي إن التضخم سيهبط إلى مستويات دون 10%، في 2023 وسيتوقف عن أن يكون المشكلة المزمنة للبلاد.

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وتتوقع رويترز بحسب استطلاع أن‭‭ ‬‬معدل التضخم السنوي في تركيا سيصل 30%، في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2003. وتراوحت التوقعات من 26.4% إلى 37.3%.

وبلغ التضخم حوالي 20%، في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.