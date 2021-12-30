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وزير المالية: استقرار الليرة التركية ومراقبة الأسعار سيضمنان هبوطاً للتضخم في 2022

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اقتصاد تركيا

وزير المالية: استقرار الليرة التركية ومراقبة الأسعار سيضمنان هبوطاً للتضخم في 2022

إسطنبول - رويترز

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قال وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، الأربعاء، إن استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمان هبوطا تدريجيا في التضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 30%، في ديسمبر/كانون الأول بحسب استطلاع لرويترز.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن إن التركية)، قال النبطي إن التضخم سيهبط إلى مستويات دون 10%، في 2023 وسيتوقف عن أن يكون المشكلة المزمنة للبلاد.

وتتوقع رويترز بحسب استطلاع أن‭‭ ‬‬معدل التضخم السنوي في تركيا سيصل 30%، في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2003. وتراوحت التوقعات من 26.4% إلى 37.3%.

وبلغ التضخم حوالي 20%، في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

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