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صافي الأصول الأجنبية لمصر يتراجع للشهر الثاني على التوالي

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الجنيه المصري والدولار
الجنيه المصري والدولار
اقتصاد مصر

صافي الأصول الأجنبية لمصر يتراجع للشهر الثاني على التوالي

بواقع 31.2 مليار جنيه (1.99 مليار دولار)

القاهرة - رويترز

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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس الخميس، تراجع صافي الأصول الأجنبية بواقع 31.2 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) في نوفمبر، في ثاني انخفاض حاد له خلال الشهرين الماضيين.

تراجع صافي الأصول الأجنبية بنهاية نوفمبر إلى 82.95 مليار جنيه من 114.2 مليار في نهاية أكتوبر. وكان صافي الأصول الأجنبية يبلغ 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر.

يُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية.

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ووفقا للبنك المركزي، فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات الجهاز المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، مع الخارج.

ويقول محللون إن أي تغيير قد يرجع إلى تباين في تدفق الصادرات والواردات أو نزوح محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الأجنبي أو بسبب تباطؤ في السياحة.

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