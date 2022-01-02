الدين الخارجي للصين يرتفع إلى 2.7 تريليون دولار

بلغ حجم ديون الصين غير المسددة 2.7 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وذكرت الهيئة أن هذا الرقم أعلى بواقع 16.7 مليار دولار، أو 0.6% عن نظيره المسجل في نهاية يونيو.

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وقالت نائبة مدير الهيئة والمتحدثة باسمها، وانغ تشيون يينغ، إن نطاق الدين الخارجي للصين حافظ على استقراره بشكل عام، كما شهد هيكل الدين الخارجي تحسنا خلال الربع الثالث، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد.

وأوضحت وانغ أن نسبة الدين المتوسط إلى الدين الطويل الأجل بلغت 47%، بزيادة 3 نقاط مئوية عن نهاية يونيو، مشددا على أن الزيادة عززت بشكل أكبر الاستقرار الهيكلي للدين الخارجي.

وأضافت وانغ أن قيام المستثمرين الأجانب بزيادة حيازتهم من السندات المقومة باليوان يعكس إنجازات انفتاح سوق السندات الصينية وثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للصين.

وحذرت وانغ أنه من المتوقع أن يصبح الوضع الدولي معقدا وقاتما، نظرا لعودة ظهور جائحة كوفيد-19 والتخلي التدريجي لبعض الاقتصادات المتقدمة عن سياسات التيسير النقدي.

وأشارت وانغ إلى أنه رغم الضغوط الخارجية، إلا أن أسس التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الصين ستظل دون تغيير بفضل مرونتها الاقتصادية القوية، متعهدا بأن تولي البلاد اهتماما كبيرا للتغيرات في الدين الخارجي وتتخذ خطوات ملموسة لدرء المخاطر المالية العابرة للحدود.