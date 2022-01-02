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الزكاة السعودية تتيح دليلاً خاصاً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مناسبة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
اقتصاد السعودية

الزكاة السعودية تتيح دليلاً خاصاً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات

تكمن أهمية الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات للمكلفين ومساعدتهم في فهم تطبيق الضريبة

دبي - العربية.نت

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أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني دليلًا إرشاديًا خاصًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، متضمنًا شرحًا مفصلًا ومعلومات واسعة تساعد على تعزيز التزام المكلفين في القطاع.

ويتضمن الدليل معلومات تفصيلية لأغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات المرتبطة بالعقارات الخاضعة للضريبة.

ويشمل الدليل أيضا تقديم شرح وافٍ حول تاريخ استحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالقطاع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتكمن أهمية الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات للمكلفين ومساعدتهم في فهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ما يتعلق بخدمات التشييد وقطاع المقاولات في المملكة.

ويأتي هذا الدليل في إطار حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على زيادة وتعزيز الوعي لدى المكلفين وتزويدهم بالمعلومات من أجل فهم الالتزامات الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي، ولهذه الغاية قامت الهيئة بإصدار العديد من الأدلة الإرشادية التي يتجاوز عددها أكثر من 100 دليل إرشادي متاح عبر موقعها، وتحتوي جميعها على سلسلة واسعة من المعلومات التوعوية بشكل مبسط.

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