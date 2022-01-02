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تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسب عالية.. قفزة جديدة متوقعة للتضخم

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منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
طاقة

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسب عالية.. قفزة جديدة متوقعة للتضخم

صحيفة محلية ترجح ارتفاع أسعار الكهرباء بين 52٪ و 130٪ للأسر

دبي - العربية.نت

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رفعت تركيا أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل أمس السبت، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وقدرت صحيفة Haberturk المحلية ارتفاع أسعار الكهرباء بين 52٪ و 130٪ للأسر، حيث تحولت البلاد إلى نظام تعرفة تدريجي.

بموجب النظام الجديد، ستدفع الأسر 1.37 ليرة (0.09 دولار) لكل كيلووات/ ساعة للكهرباء حتى 150 كيلووات /ساعة من الاستخدام شهريًا، و 2.06 ليرة (0.14 دولار) لكل كيلووات/ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد اعتبارًا من 1 يناير. وفق ما قاله منظم الأسواق الوطني في بيان مساء الجمعة.

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رفعت شركة بوتاس Botas التركية الحكومية أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25٪ للمنازل و 15٪ لمحطات الطاقة و 50٪ للمصانع اعتبارًا من الأول من يناير، وفقًا لبيان نشر على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة.

قد تؤدي هذه التحركات إلى زيادة التضخم التركي، والذي من المتوقع أن يتسارع إلى 27.4٪ في ديسمبر، وفقًا لمتوسط ​​التقدير في استطلاع أجرته "بلومبرغ". وسيعلن معهد الإحصاء التركي عن الرقم الفعلي يوم الاثنين.

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