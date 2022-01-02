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صحيفة: وزير المالية الألماني يتعهد بإعفاءات ضريبية ابتداء من 2023

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اقتصاد أوروبا

صحيفة: وزير المالية الألماني يتعهد بإعفاءات ضريبية ابتداء من 2023

الإعفاءات تشمل الأفراد والشركات بما لا يقل عن 30 مليار يورو

برلين - رويترز

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نُقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله اليوم الأحد، إن الحكومة الألمانية الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات بما لا يقل عن 30 مليار يورو (34.1 مليار دولار) في هذه الفترة التشريعية.

وقال ليندنر لصحيفة بيلد ام سونتاغ "سوف نعفي الناس والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأكثر من 30 مليار يورو".

وأضاف،‭ ‬في إشارة إلى أن ميزانية 2022 قد وضعتها الحكومة السابقة في عهد المستشارة أنغيلا ميركل، أن مسودته لميزانية عام 2023 ستشمل إعفاءات مثل ما يتعلق بمساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء.

في الوقت نفسه قال ليندنر، إنه طلب من زملائه في مجلس الوزراء مراجعة مشاريع الإنفاق لوزاراتهم.

وقال "علينا العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة. لدينا مسؤولية تجاه جيل الشباب".

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