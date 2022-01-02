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ماذا قالت "الموارد البشرية" عن عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية في السعودية؟

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الموارد البشرية السعودية
الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

ماذا قالت "الموارد البشرية" عن عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية في السعودية؟

قالت إن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية

دبي - العربية.نت

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نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من يوم السبت 1 يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.

وقال آل حماد في تغريدة عبر حسابه في تويتر "نوضح بأن لا صحة لذلك، حيث إن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية".

ودعا إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.

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