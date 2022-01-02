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ميزانية دبي تعتمد نفقات بـ 60 مليار درهم للعام 2022

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دبي

ميزانية دبي تعتمد نفقات بـ 60 مليار درهم للعام 2022

نفقات إجمالية بقيمة 181 مليار درهم للأعوام المالية 2022 و2023 و2024

دبي - العربية.نت

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قال ولي عهد دبي الأحد على تويتر إن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد ميزانية دبي للأعوام المالية 2022 و2023 و2024 بإجمالي إنفاق يبلغ 181 مليار درهم (49 مليار دولار).

وأضاف أن الميزانية تتضمن إنفاقا بقيمة حوالي 60 مليار درهم للعام الجاري.

وأوضح ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، أن "حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها وتلبية تطلعاتنا المستقبلية في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن قيمة النفقات للأعوام الثلاثة البالغة 181 مليار درهم، تتضمن نفقات بنحو 60 مليار درهم لعام 2022، مؤكدا أن "الأولوية ستبقى للمواطنين وسعادتهم وتقديم أرقى الخدمات لهم".

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