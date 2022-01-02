ميزانية دبي تعتمد نفقات بـ 60 مليار درهم للعام 2022

قال ولي عهد دبي الأحد على تويتر إن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد ميزانية دبي للأعوام المالية 2022 و2023 و2024 بإجمالي إنفاق يبلغ 181 مليار درهم (49 مليار دولار).

وأضاف أن الميزانية تتضمن إنفاقا بقيمة حوالي 60 مليار درهم للعام الجاري.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، وتتضمن نفقات بنحو 60 مليار درهم لعام 2022… والأولوية ستبقى للمواطنين وسعادتهم وتقديم أرقى الخدمات لهم. pic.twitter.com/VcZgUtqlR6 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 2, 2022

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وأوضح ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، أن "حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها وتلبية تطلعاتنا المستقبلية في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن قيمة النفقات للأعوام الثلاثة البالغة 181 مليار درهم، تتضمن نفقات بنحو 60 مليار درهم لعام 2022، مؤكدا أن "الأولوية ستبقى للمواطنين وسعادتهم وتقديم أرقى الخدمات لهم".